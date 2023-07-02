Sakarya'da alkol ve uyuşturucu kullanan genç girdiği denizde boğuldu 29 yaşındaki genç yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kız arkadaşının, alkol ve uyuşturucu kullandığını söylediği gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sakarya'da korku dolu anlar yaşandı. Karasu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, sahilde meydana geldi. Alkol alıp uyuşturucu madde kullandıktan sonra denize giren 29 yaşındaki Ahmet B. E., boğulma tehlikesi geçirdi. Hayati tehlikesi sürüyor Ekinci cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kardeşi olay çıkardı Ekinci'nin nişanlısı İrem S.'nin,, gencin alkol ve uyuşturucu madde kullanıp denize girdiğini söylediği öğrenildi. Bu sırada şahsın alkollü kardeşi ise ambulansa saldırıp dikiz aynasını kırdı. Ekiplerce gözaltına alındı.