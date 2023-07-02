DHA

Sakarya'da korku dolu anlar yaşandı.

Karasu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, sahilde meydana geldi.

alıp madde kullandıktan sonra denize giren 29 yaşındaki Ahmet B. E., boğulma tehlikesi geçirdi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ekinci cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kardeşi olay çıkardı

Ekinci'nin nişanlısı İrem S.'nin,, gencin alkol ve uyuşturucu madde kullanıp denize girdiğini söylediği öğrenildi.

Bu sırada şahsın alkollü kardeşi ise ambulansa saldırıp dikiz aynasını kırdı. Ekiplerce gözaltına alındı.