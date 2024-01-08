DHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sürücü, yanmaktan son anda kurtuldu...
Saat 03.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde İrfan Aşık yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ve aydınlatma direğine çarptı ardından ise alev aldı.
Bu sırada yoldan geçen tır şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu.
Aracın camını kırarak kurtardı
Parlak, otomobilde sıkışan sürücüyü aracın camını kırarak kurtardı. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan Aşık hastaneye kaldırıldı.
Aşık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Parlak'ın sürücüyü kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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