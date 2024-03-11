Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 33 zanlı adliyede Yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu çerçevede Sakarya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yapılan "Bozdoğan-11" operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaşmıştı.

33 zanlı yakalandı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışında oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı çerçevesinde DEAŞ’a maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 33 şüpheli, eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye'ye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Yenikent Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için gönderilen şahıslar, buradan adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya böyle duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, şu ifadelere yer vermişti:



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucundan şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine elemanları sağladıklarını, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve kaçak mescit ve medrese yapılması şeklinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleri ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)