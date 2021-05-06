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    Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca

    Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği sırada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalanırken, kaçan 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 05:21
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 05:40
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    Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı esnada kaçan otomobil, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında Yenigün Mahallesi mevkiinde polis ekiplerince yakalandı.

    ARAÇTAKİ 5 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

    Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişi ise kayıplara karıştı.

    KAÇAN 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Olay ile ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan 3 kişiyi arama çalışması başlattı.

    Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca-Video

    Sakarya da film sahnesi gibi kovalamaca #1

    Sakarya da film sahnesi gibi kovalamaca #2

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