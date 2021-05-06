- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca
Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca
Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği sırada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalanırken, kaçan 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.
- İHA
- 06.05.2021 - 05:21
- Güncelleme : 06.05.2021 - 05:40
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı esnada kaçan otomobil, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında Yenigün Mahallesi mevkiinde polis ekiplerince yakalandı.
ARAÇTAKİ 5 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI
Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişi ise kayıplara karıştı.
KAÇAN 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay ile ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan 3 kişiyi arama çalışması başlattı.
Sakarya'da film sahnesi gibi kovalamaca-Video