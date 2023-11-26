Sakarya'da fuhuş operasyonu! Bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı.

DHA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü eğlence mekanlarında para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti..

Harekete geçen ekipler, Karasu ilçesindeki gazinolar bölgesinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis, eğlence mekanlarına baskınlar yaptı.

6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

60 kadının kimlikleri tek tek kontrol edilirken, fuhuş yaptığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarının önünde bulunan ve kadınların transferini sağlayan araçlar da didik didik arandı.

Birinin çantasından müşteri listesi çıktı

Aramalar sırasında bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)