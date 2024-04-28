Belçika'daki olayların altından PKK/KCK ortaya çıktı Belçika'da 24 Mart'ta yapılan Nevruz kutlamalarından sonra Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan olayların başlaması ve yayılmasında terör örgütü PKK/KCK'nın etkisi olduğu belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Belçika Heusden-Zolder'de 24 Mart 2024 tarihinde Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Bu sırada slogan da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti ve bölgede bulunan bir Türk gencine saldırdı.

Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gruba tepki göstermek için bir araya gelen Türkler daha sonra PKK yandaşlarını dövdü.

Yaşanan bu olayların arkasında ise kimin izi olduğu belirlendi...

Olayların arkasından PKK/KCK çıktı

Belçika’da meydana gelen olayları başlatan kişinin Belçika Tessenderlo'da yaşayan Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil olduğu belirlendi.

Eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu 'Şahan' kod adlı Osman Pınar olduğu tespit edildi.

Yönlendirici konumda olan teröristlerin isimleri de belli oldu

Pınar'ın eylemlere Almanya’dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesi emrini verdiği de belirlendi.

Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise; Belçika/Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu 'Azat' kod adlı Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu 'Şirvan Rojhilat' kod adlı Mahdı Sadeghi, Liege sözde sorumlusu ve Belçika/Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) sözde yöneticisi 'Yado Geveri' kod adlı Şefket Öztunç olarak belirlendi.