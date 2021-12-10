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    Sakarya'da iki kardeş aynı eceli paylaştı

    2004 yılında trafik kazasında şehit olan polis memuru Fatih Esin Ertürk’ün kız kardeşi Nilüfer Ertürk (37) de kazada hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 17:20
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    Sakarya'da iki kardeş aynı eceli paylaştı

    Sakarya'da emlakçılık yapan Nilüfer Ertürk, dün D-100 Karayolu Sakarya-Kocaeli yolunda otomobilinin patlayan lastiğine bakmak için araçtan indi.

    HAYATINA MAL OLDU

    Arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    3 çocuk annesi Nilüfer Ertürk’ün cenazesi Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan Yunuspaşa Camii’ne getirildi.

    Ertürk, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    ABİSİ DE KAZADA ÖLDÜ

    Nilüfer Ertürk’ün, Geyve ilçesinde polis memuru olan ağabeyi Fatih Esin Ertürk'ün (28) de 30 Kasım 2004'te göreve giderken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

    Sakarya da iki kardeş aynı eceli paylaştı #1

    Sakarya da iki kardeş aynı eceli paylaştı #2

    Sakarya da iki kardeş aynı eceli paylaştı #3

    Sakarya da iki kardeş aynı eceli paylaştı #4

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