Sakarya'da kaza yapan gencin kendini tokatlayıp yumrukladığı anlar Aracıyla kaza yaptıktan sonra öfkelenen genç, çevredekilerin müdahalelerine rağmen sakinleşmedi kendini tokatlayıp yumruklamaya başladı.

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İHA

Sakarya'da kaza meydana geldi.

Akyazı ilçesinde yaşanan olayda, ismi henüz öğrenilemeyen gencin kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıktı.

Ardından yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Kendini darbetti

Kaza sonrası sinir krizi geçiren genç bir anda kendini tokatlayıp yumruklamaya başladı.

Gencin kendisine zarar verdiğini gören ve sakinleştirmeye çalışan çevredeki vatandaşlar da başarılı olamadı.

O anlar kameraya yansıdı

Kendini tokatlayıp yumruklar attıktan sonra ayakta duramayan genç, yerlere yattı.

Kullandığı madde veya alkolün etkisinde olduğu düşünülen gencin kendini tokatlayıp yumrukladığı anlar ise anbean kaydedildi.

"Sakin olamam"

Görüntülerde, kendisine zarar veren genci çevredeki vatandaşların, “Sen bir elini, yüzünü yıka sakin ol” diyerek sakinleştirmeye çalıştıkları; şahsın, “Ağabey ben sakin olamam.” diye cevap verdiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)