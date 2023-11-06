İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde öğrenci oldukları belirtilen iki genç kız arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi.
Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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