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Sakarya'da kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu
Sapanca'da TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan cip, su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 10.04.2021 - 06:39
- Güncelleme : 10.04.2021 - 07:13
Sakarya’nın Sapanca ilçesi, TEM Otoyolu Yanık mahallesi mevkiinde, Kocaeli istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Coşkun Türkmen (42) idaresindeki cip, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu.
Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sakarya'da kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu VİDEO
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.
Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Türkmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.