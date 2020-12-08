Sakarya'da maskesiz sokağa çıkan ve sigara içen kişiye ceza kesildi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkan ve sigara içen kişiye ceza kesildi

Polis kontrol noktasının önünden sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi’nde maskesiz ve sigara içerek polis kontrol noktasından geçen kişi, polisler tarafından durduruldu.

Maske almak için 2 dakikalığına dışarıya çıktığını öne süren kişi, polislerin uyarılarına rağmen sigara içmeye devam etti.

POLİSLERLE TARTIŞTI

Bir süre sonra maske takan, ancak çenesinin altında tutan kişi polislerle tartıştı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiye 900 TL ceza yazıldı.

Sakarya'da maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçen şahıs ceza yedi İZLE