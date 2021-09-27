Sakarya'da otomobil dere yatağına uçtu

Yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Faruk Subaşı, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Sahil Caddesi'nde Faruk Subaşı idaresindeki 34 UV 7148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü korkuluklarını yıkarak dere yatağına düştü.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Az miktarda suyun bulunduğu dereye düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Hastanesi’ne kaldırılan 57 yaşındaki sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.