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    Sakarya'da otomobil dere yatağına uçtu

    Yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Faruk Subaşı, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:36
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    Sakarya'da otomobil dere yatağına uçtu

    Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Sahil Caddesi'nde Faruk Subaşı idaresindeki 34 UV 7148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü korkuluklarını yıkarak dere yatağına düştü.

    İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Az miktarda suyun bulunduğu dereye düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Yapılan ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Hastanesi’ne kaldırılan 57 yaşındaki sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da otomobil dere yatağına uçtu #1

    Sakarya da otomobil dere yatağına uçtu #2

    Sakarya da otomobil dere yatağına uçtu #3

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