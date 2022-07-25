Sakarya’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Sakarya’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan sürücünün kontrolündeki araç, yol kenarında bulunan kütüğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde 54 TZ 192 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.K., polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada sürücü, yol kenarındaki kütüğe çarptı.

Yaralı halde kaçmaya devam ettiler

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

3 şüpheli yine de kaçmaya devam etti.

Polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da kontrolden çıkan aracın kütüğe çarptığı anlar VİDEO

Kaza anı kamerada

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.