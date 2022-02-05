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- Sakarya'da sahte altın satan kişi suçüstü yakalandı
Sakarya'da sahte altın satan kişi suçüstü yakalandı
Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın suyuna batırılmış gümüş bilezikleri, altın diye satmaya çalışan şahıs, olay yerine gelen polis tarafından suçüstü yakalandı.
- İHA
- 05.02.2022 - 10:17
Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde kuyumcuya giren şahıs, sahte altın satmaya çalıştı. Bu esnada kuyumcuya giren polis ekipleri ise A.B. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı.
AYNI YÖNTEMLE BAŞKA BİR KUYUMCUYA DAHA SATMIŞ
Yapılan inceleme neticesinde bilekliklerin altın suyuna batırılmış gümüş olduğu ortaya çıkarken şüphelinin yaklaşık bir ay önce aynı yöntemle başka bir kuyumcuya sahte altın sattığı belirlendi.
Gözaltına alınarak Sapanca Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.