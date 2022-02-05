Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da sahte altın satan kişi suçüstü yakalandı

Sakarya'da sahte altın satan kişi suçüstü yakalandı

Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın suyuna batırılmış gümüş bilezikleri, altın diye satmaya çalışan şahıs, olay yerine gelen polis tarafından suçüstü yakalandı.