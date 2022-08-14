Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların mobese görüntülerini paylaştı.

Sakarya'da temmuz ayında kentin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı.

Kazaların, sürücülerin aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı görüldü.

Emniyet görüntüleri paylaştı

İl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobilin kavşakta kontrolünü kaybederek refüje çıktığı anlar yer aldı.

Sakarya'da son 1 ayda yaşanan kazalar kamerada VİDEO



Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İHA'nın aktarımına göre; Ardından park halindeki taksiye çarpan otomobil kazaya neden oldu.

Öte yandan bir diğer görüntüde ise kavşağa giren otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği anlar yer aldı.