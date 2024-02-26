Sakarya'da vahşi cinayet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Adapazarı ilçesinde birlikte alkol içtiği Yaşar Çınar’ı bıçaklayarak öldüren B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Birlikte alkol alan arkadaşların kavgasında kan aktı..

Olayın adresi Sakarya.

Dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)