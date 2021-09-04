Sakarya'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Sapanca ilçesinde 2 otobüs, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden İstanbul'a seyahat etmekte olan 63 yaşındaki Abdülhamit Sarı yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Veysi Demir yönetimindeki 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

İki otobüsün çarpışması sonucu, arkadan gelen 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 tır kazaya karıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüslerde bulunan 10 yolcu kazada hafif yaralanandı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan karayolunda ulaşım, yapılan temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kazaya karışan otobüsteki yolcular ise başka otobüslerle yoluna devam etti.

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