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- Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı
Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı
- İHA
- 25.08.2021 - 09:18
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:22
Sakarya’nın Erenler ilçesinde cadde üzerindeki park alanında bulunan kafeteryada hesap üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, 53 yaşındaki F.K. ve 51 yaşındaki F.K. bıçaklanarak yaralandı.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Olay sırasında bölgeden geçen bir aracın havaya açtığı ateşin isabet etmesi sonucunda 26 yaşındaki C.T. vurularak yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kavga sonrası harekete geçen ekipler, bıçaklı yaralamaya ilişkin N.A., F.A., Y.A. ve B.A. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Silahla ateş açarak bölgeden ayrılan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.