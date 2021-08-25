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Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı

Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı

Kafeteryada hesap meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralanırken, bölgeden geçen bir aracın bilinmeyen bir sebeple havaya ateş açması sonucunda ise 1 kişi vurularak yaralandı.