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    Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı

    Kafeteryada hesap meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralanırken, bölgeden geçen bir aracın bilinmeyen bir sebeple havaya ateş açması sonucunda ise 1 kişi vurularak yaralandı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:22
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    Sakarya'daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı

    Sakarya’nın Erenler ilçesinde cadde üzerindeki park alanında bulunan kafeteryada hesap üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen tartışmada, 53 yaşındaki F.K. ve 51 yaşındaki F.K. bıçaklanarak yaralandı.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Olay sırasında bölgeden geçen bir aracın havaya açtığı ateşin isabet etmesi sonucunda 26 yaşındaki C.T. vurularak yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavga sonrası harekete geçen ekipler, bıçaklı yaralamaya ilişkin N.A., F.A., Y.A. ve B.A. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Silahla ateş açarak bölgeden ayrılan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

    Sakarya daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı #1

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Sakarya daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı #2

    Sakarya daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı #3

    Sakarya daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı #4

    Sakarya daki kafeteryada kavga çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı #5

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