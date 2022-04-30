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    Samsun'da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi

    Samsun’da iftar yemeğinden zehirlenen yaklaşık 90 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi hastanelik oldu.
    • 30.04.2022 - 04:58
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    Samsun'da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) çeşitli fakültelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için OMÜ Yaşam Merkezinde iftar yemeği düzenlendi.

    90 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirdi

    İHA'nın haberine göre; iftar yemeğine katılan aralarında Irak, Suriye, Fas, Filistin, Cezayir, Ürdün, Mısır, Sudan, Kamerun ve Yemenli öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 90 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlendiler.

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #1

    Çevredeki hastanelere kaldırıldılar

    Kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındılar.

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #2

    Öğrenciler yemekte tavuklu pilav, çorba ve dolma yediklerini, zehirlendiklerini anlayınca ambulansla ile hastaneye kaldırıldıklarını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #3

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #4

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #5

    Samsun da 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi #6


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