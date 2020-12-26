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- Samsun'da akrabasını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis
Samsun'da akrabasını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis
Tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan Aşkın A., tutuklu yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası aldı.
- DHA
- 26.12.2020 - 09:27
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde yaşayan Aşkın A., 9.5 ay önce, tartıştığı akrabası Ali A.'yı bıçakla ağır yaraladı.
Saldırgan, olayın ardından Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
12 YIL HAPİS CEZASI
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aşkın A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Aşkın A., mahkemece 12 yıl hapis cezasına çarptırldı.