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    Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar

    Dün akşam park halindeki aracın, sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:39
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    Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar

    Samsun’un Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağmurla birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde sel meydana geldi.

    Güvenli Mahallesi Fatrat mevkisindeki Yenice Çayı'nın debisi, sağanakla yükseldi.

    SEL SULARINA KAPILDI

    Bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı.

    Can kaybı ve yaralanan olmazken; bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar VİDEO

    Samsun da aracın sele kapıldığı anlar #1

    Samsun da aracın sele kapıldığı anlar #2

    Samsun da aracın sele kapıldığı anlar #3

    Samsun da aracın sele kapıldığı anlar #4

    Samsun da aracın sele kapıldığı anlar #5

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