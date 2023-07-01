Samsun'da araçlar çarpıştı: 9 yaralı Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 1'inin durumunun ağır olduğu belirlendi.

İHA

Samsun'daki kazada can pazarı yaşandı.

Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde olan A.K. (27) idaresindeki 55 AZP 94 plakalı otomobil ile kavşaktan Yukarı Elma Mahalle yoluna geçiş yapan Muzaffer K. (76) idaresindeki 57 AAR 347 otomobil ile çarpıştı.

1'i ağır 9 kişi yaralandı

Kazada araç sürücüleri M. K. ile A.K., ve araçlarda yolcu olarak bulunan F. K. (79), P. K., A. A.(22), K. A.(24), S. H.(18), S. A. ve S. K. (24) yaralandı.

Yaralılar Bafra devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.