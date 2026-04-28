Samsun'da "Balık tutamıyorsun" diyerek montunu gasbeden şahsa 12,5 yıl hapis

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi mevkiinde 1 Temmuz 2025 sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, olta ile balık tutan 70 yaşındaki M.K.A.'nın yanına giden 19 yaşındaki Umutcan B., "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek sataştı.

Şüpheli şahıs, ardından yaşlı adamı darbederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasbetti.

Ayrıca yaşlı adamın bisikletini de denize attı.

M.K.A., Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

"AMCAMA AİT" DEDİ, POLİSİ KANDIRAMADI

'Kamu malına zarar vermek' suçundan ifadesi olduğunu ileri sürerek olay günü öğlen saatlerinde Samsun Adliyesi'ne giden Umutcan B. ise aniden duvarları ve panoları yumruklayarak taşkınlık yapınca, adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

Üzerinde M.K.A.'ya ait gasbedilen mont, ehliyet, banka kartı ve Samkart çıkan Umutcan B., ehliyet ve banka kartının amcasına ait olduğunu iddia etse de polisi inandıramadı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Savcının talimatıyla Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen Umutcan B.'nin, polis merkezinde gasp olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs, 'gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

16 Nisan'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilen Umutcan B.'nin bugün yargılanması sona erdi.

12,5 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Umutcan B., pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, mala zarar verme suçundan müşteki şikayetçi olmadığı için davanın düşmesine karar verirken Umutcan B.'nin, kasten yaralama suçundan 1 yıl 18 ay 12 gün ve yağma suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.