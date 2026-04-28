Şanlıurfa'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa yönüne seyreden İbrahim Halil Y.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Müslüm M.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebru Demir, Mahmut Kılıç ve Naide Mermer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ayşegül B., Müslüm M., İdan D., Ebru D. ve İbrahim Halil Y. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.