Balık yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden olurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Samsun-Sinop karayolunda saat 04.30 sıralarında, balık yüklü 55 JM 580 plakalı tırın sağ arka tekerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ YANAN TIRI BIRAKIP KAÇTI

Bafra Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği yakınlarında çıkan yangın sonrası ekipler, güvenliğini alarak yolu trafiğe kapatıp, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Tırda yüklü balıklar ise yola saçıldı.

Yangının söndürülmesi ile birlikte yol temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kimliği tespit edilemeyen tırın şoförünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da balık yüklü tırda yangın çıktı VİDEO



