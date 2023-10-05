Samsun'da balıkçıların ağına ceset takıldı

DHA
Samsun'da balık avında ceset çıktı..
Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı’nın açıklarında meydana gelen olayda, barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı.
Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı.
Cesedin kimliği araştırılıyor
Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Ekipler, erkek cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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