Samsun'da balıkçıların ağına ceset takıldı Canik ilçesinde Balıkçı Barınağı'nın açıklarına ağ atan balıkçı, erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

DHA

Samsun'da balık avında ceset çıktı..

Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı’nın açıklarında meydana gelen olayda, barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı.

Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı.

Cesedin kimliği araştırılıyor

Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Ekipler, erkek cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)