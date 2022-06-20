Afganistan uyruklu aile, sahilde çocuklarının denizde boğulduğunu sanıp fenalık geçirdi. Yolunu kaybeden çocuğun bulunması ile büyük bir sevinç yaşandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde Afganistan uyruklu Mahmut Hüseyni, eşi Şofya Hüseyni ve 7 yaşındaki oğlu Muhammed Yasin Hüseyni ile birlikte deniz kenarına gitti.

Baba-oğul birlikte denize girerek yüzmeye başladı.

Bir süre sonra baba Mahmut Hüseyni, oğlunun denizde olmadığını fark etti.

Sahile çıkan Afgan baba, oğlunu sahilde de bulamayınca bir süre aradıktan sonra denizde kayboldu diye etraftan yardım istedi.

Vatandaşlar polise haber verdi.

Samsun'da boğuldu sanılan çocuğun yolunu kaybettiği ortaya çıktı VİDEO



Önce feryat, sonra büyük sevinç

Kayıp çocuk için cankurtaranlar, dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde, Atakum polisi tarafından da sahilde arama çalışmaları başlatıldı. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

Afgan anne ise baygınlık geçirdi.





4 kilometre uzakta bulundu

Denizde ve karada çocuğu arama çalışması devam ederken Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki Afgan uyruklu çocuğu denize girdiği yerden 4 kilometre uzaklıktaki Körfez Mahallesi sahilinde yolunu kaybetmiş olarak yürürken buldu. Sevindirici haber Afgan anne ve babaya, polis tarafından verildi.





"Polise ve Türk halkına teşekkür ediyorum"

Baba Mahmut Hüseyni, polislere çok teşekkür etiğini belirterek, "Bana çocuğumu kavuşturdular. Polise ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Polis aracına bindirilen aile, çocuklarını bulunduğu yere götürülerek burada polisten çocuklarını teslim aldı.

Aile çocuklarına sarılıp büyük sevinç yaşarken, çocuk da kendilerini bulan polislere teşekkür etti.

Çocuğun, denize girdikten sonra karaya çıkıp sahildeki duş alma kabinlerini ararken kaybolduğu öğrenildi.



