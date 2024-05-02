İstanbul'da pişkin motosiklet hırsızları kamerada Bağcılar'da motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halinde bulunan motosikletin bağlı bulunduğu zinciri demir makasıyla keserek, çaldıkları motosikletle bölgeden uzaklaştı.

DHA

İstanbul'da gece saat 02.45 sıralarında Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde plakasız motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi ve etrafında dolanmaya başladı.

Şüphelilerden biri çalmak üzere yanında bulunan demir kesme makasıyla motosikletin bağlı olduğu zinciri kesti.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri çaldığı motosikletle, diğeri de olay yerine geldiği plakasız motosikletle hızla uzaklaştı.

Kalite kontrolü yaptılar

Şüphelilerin motosikleti bağlı olduğu yerden çıkarması ve iterek götürdükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin ayrıca motosikleti detaylı inceledikleri de görüldü. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)