Samsun'da cinayet: Öldürüp gömdüler

Miras meselesi yüzünden yeğenini öldüren bir şahıs, oğullarının yardımıyla cesedi toprağa gömdü. Olay kayıp ihbarı üzerine açığa çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Bilhan Özdemir'den (44) bir süredir haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Cinayete kurban gitti

Jandarma JASAT ekipleri Bilhan Özdemir'i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Tabancayla öldürüp gömdüler

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir'in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu. Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir'in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 şüpheli gözaltında

İHA'nın haberine göre olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.