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    Samsun’da cip ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü Fatih M. önce refüje çıktı, ardından karşı şeride geçerek İsmail K. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 13:55
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    Samsun’da cip ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

    Samsun’un Terme ilçesinde, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan cip sürücüsü Fatih M., Sakarlı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Cip, refüje çıktıktan sonra karşı şeride geçti. O sırada karşı şeritten gelmekte olan İsmail K. idaresindeki minibüs, cip ile kafa kafaya çarpıştı.

    ARAÇTA SIKIŞTI

    İsmail K., çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen minibüsün içinde sıkıştı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    İsmail K., itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

    Kazayı yaralı olarak atlayan Fatih M., Furkan G. ve Emir Y., ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle yarım saat boyunca trafiğe kapanan Samsun-Ordu karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Cip sürücüsünün, Terme’de trafik kazası geçiren yakınının yanına gittiği öğrenildi.

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