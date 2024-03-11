Samsun'da dilenci kılığına girip 750 bin TL çaldılar: 8 kişi gözaltına alındı Dilenci kılığında girdikleri binalarda dil düşürme yöntemiyle kapıları açarak hırsızlık yapan 8 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

DHA

Ekiplerin hırsızlarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı tarihlerde dilenci kılığına girerek hırsızlık yapan kişileri tespit ederek harekete geçti.

600 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, cerrahi maske ve eldiven kullanıp dilenci gibi girdikleri binadaki kilitli olmayan kapıları dil düşürme yöntemiyle açarak, 600 bin lira ziynet eşyası ile 125 bin lira para çaldığı belirlendi.

8 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine ekipler aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6’sı kadın, 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve R.Y. tutuklandı.

B.Y., B.V., P.A. ve Ü.E. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)