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    Samsun'da engelli koca ile karısına taşlı saldırı

    Kavak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşuları tarafından saldırıya uğrayan bedensel engelli Recep A. ile eşi, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
    • 13.10.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:35
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    Samsun'da engelli koca ile karısına taşlı saldırı

    Samsun'un Kavak ilçesi Karaarslan Mahallesi'nde komşular arası dehşet yaşandı.

    63 yaşındaki bedensel engelli Recep A. ile eşi 3 çocuk annesi Fatma A. (61), aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.'nın taşlı saldırısına uğradı.

    Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kanlar içerisinde kaldırılan karı-koca, tedavi altına alındı.

    "Eşimi kurtarmak istedim"

    Yaralı Recep A., "Ben bedensel engelliyim. Mahallede komşumuz R.A. ile arazi anlaşmazlığımız var. R.A.'nın evimin önünde eşim Fatma A.'ya saldırdığını görünce müdahale edip, eşimi kurtarmak istedim.

    "Bizi ölümle tehdit etti"

    Bu sırada bana da taşla saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti, şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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