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Samsun'da evinde yangın çıkan kadın hayvanları için gözyaşı döktü

Samsun'da evinde yangın çıkan kadın hayvanları için gözyaşı döktü Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkan evde kuşlarının ve kedilerinin telef olduğunu öğrenen kadın gözyaşlarına boğuldu. Evde de büyük bir hasar meydana geldi.