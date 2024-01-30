Samsun'da korku dolu anlar yaşandı.
İlkadım ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katından akşam saatlerinde alevler yükseldi.
2'si çocuk 4 kişilik Afganistan uyruklu ailenin kaldığı evde yaşanan olayın nedeni ise elektrikli sobanın devrilmesinden kaynaklı.
Alevler camdan fışkırdı
Evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, alevler pencereden dışarı fışkırınca yangını fark eden komşular itfaiye ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kedileri ve kuşları telef oldu
Yangını komşularından haber alan 2 çocuk annesi Afganistan uyruklu Fatma Ahmedi evine geldi.
Evinde 2 kedisi ve kafeste de 2 muhabbet kuşu olduğunu belirten Ahmedi, yangının söndürülmesinin ardından içeriye girdiğinde kuşlarının kafesinde, kedilerinin de saklandıkları bazanın altında dumandan zehirlenerek öldüğünü görünce gözyaşı döktü.
Vatandaşlar tahliye edildi
Ağlayan kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.
Yangın sırasında üst kattaki dairede bulunan çocuk ve yaşlıların esnaf ve itfaiye tarafından evlerinden tahliye edildikleri öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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