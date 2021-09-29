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    Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu

    30 yaşındaki genç kadın, misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 08:11
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    Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu

    Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi.

    ÖLÜ BULUNDU

    Şeyda T., kardeşinin Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu #1

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