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- Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu
Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu
30 yaşındaki genç kadın, misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 29.09.2021 - 08:11
Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi.
ÖLÜ BULUNDU
Şeyda T., kardeşinin Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.