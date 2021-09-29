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Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu

Samsun'da genç kadın kardeşinin evinde ölü bulundu

30 yaşındaki genç kadın, misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.