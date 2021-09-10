Samsun'da girdiği evden 80 bin lira çalan kadın yakalandı

Samsun'da girdiği evden 80 bin lira çalan kadın yakalandı

Bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarıyla harekete geçen polis, 23 yaşındaki şüpheli Buse Y.'nin yerini tespit edip yakaladı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihabrıyla harekete geçti.

Ekipler, 8 Eylül'de öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

15 DAKİKADA ÇALDI

Ekipler, şüphelinin 23 yaşındaki Buse Y. olduğunu ve girdiği evde 15 dakika kalıp parayı çaldığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Buse Y., Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Buse Y., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.













