Samsun'da hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü Samsun'da hafif ticari aracın beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yenikaracalı Mahallesi'nde Oğuzhan K.(32) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuzhan K., Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı.

Hastanede can verdi

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Yunus Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)