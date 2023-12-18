Samsun'da internetten sattığı süpürgeyi göndermeyene hapis cezası İnternet üzerindne sattığı robot süpürgeyi alıcıya göndermeyen şahıs, mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Samsun'da ikamet eden B.K., internetten satışa sunulan robot süpürgeyi satmak için ilan veren Ç.E.B. ile bağlantıya geçip 5 bin 846 lira para gönderdi.

Parayı gönderdi, süpürgeyi alamadı

Ancak Ç.E.B. parayı almasına rağmen robot süpürgeyi alıcıya göndermeyince B.K. şikayetçi oldu.

Hem hapis hem de para cezası verildi

Ç.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında Ç.E.B., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)