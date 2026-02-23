Samsun'da kaçak getirilen egzotik hayvanlar koruma altında

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaret konvansiyonu' hükümlerine aykırı olarak egzotik hayvan bulunduran iş yerine operasyon düzenledi.

HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurda getirilen 1 yeşil iguana ve 2 papağan muhafaza altına alındı.

1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

1 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.