Haberler



3. Sayfa



Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı Define aramak için kaçak kazı yaptıkları ihbar edilen 8 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.