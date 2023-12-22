Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
İHA

Samsun'un Terme ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi.

8 define avcısı suçüstü yakalandı

Jandarma ekipleri; E.B., T.S., R.K., H.Y., N.C.O., R.K., İ.G. ve M.K.M.K. isimli 8 kişiyi, kaçak kazı faaliyeti sırasında suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahıslarla birlikte, define arama ve kazı işlemlerinde kullandıkları çeşitli aletlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)