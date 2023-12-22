Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

İHA
Samsun'un Terme ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi.
8 define avcısı suçüstü yakalandı
Jandarma ekipleri; E.B., T.S., R.K., H.Y., N.C.O., R.K., İ.G. ve M.K.M.K. isimli 8 kişiyi, kaçak kazı faaliyeti sırasında suçüstü yakaladı.
Yakalanan şahıslarla birlikte, define arama ve kazı işlemlerinde kullandıkları çeşitli aletlere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış