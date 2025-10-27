Samsun'da kaçak sigara operasyonu

- Samsun'da polis, kaçak sigara operasyonu düzenledi.
- Operasyonda 19 bin 300 makaron ele geçirildi.
- Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
19 BİN 300 MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sırasında 19 bin 300 adet makaron sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.