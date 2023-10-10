Samsun'da kadın sürücü motosiklet kullanırken direksiyondan yılan çıktı!

İHA
Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı..
Yarış motoruyla Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan kadın sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından bir şey fark etti.
Kadın direksiyondan başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı.
Akaryakıt isyasyonundan yardım istedi
Büyük şok yaşayan sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.
Yılan yakalandı
Kadının anlattıklarına inanamayan çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu.
Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış