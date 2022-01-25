Euro
15.3076
0.04%
Dolar
13.5324
0.19%
Altın
800.8050
0.04%
Borsa
1913
0.14%
Bitcoin
496.073
2.64%
BTXN Coin
30.55
0.32%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Samsun'da kano ile kar üstünde kayak yaptı

    Kar yağışını fırsat bilen vatandaş, kanosuyla beyaz örtünün tadını çıkardı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kano ile kar üstünde kayak yaptı

    Samsun'da hafta sonu başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

    Doğa tutkunları ise kar yağışının keyfini farklı şekillerde çıkardı.

    KARDA KANO

    Bafra ilçesinin 1200 rakımlı Yiğitalan Mahallesi'nde ekstrem doğa sporları tutkunu olan beden eğitimi öğretmeni Volkan Karaman, arazi aracının arkasına iple bağladığı kanoyu çektirerek karda kano yaptı.

    "KANO İLE KAYMA FİKRİ GELDİ AKLIMA"

    Yoğun kar yağışının ara vermesinin ardından kano ile kayak yaptığını anlatan Karaman, "Bugüne kadar kano ile göllerde birçok aktivite yaptık. Yoğun kar yağışının ardından da kano ile kayma fikri geldi aklıma. Arkadaşımın aracına bağladığım kanoyu çektirerek kar üzerine kano yapmanın heyecanını yaşadım." ifadesini kullandı.

    Samsun da kano ile kar üstünde kayak yaptı #1

    Samsun da kano ile kar üstünde kayak yaptı #2


    Görüş Bildir