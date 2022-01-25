Samsun'da kano ile kar üstünde kayak yaptı

Kar yağışını fırsat bilen vatandaş, kanosuyla beyaz örtünün tadını çıkardı.

Samsun'da hafta sonu başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Doğa tutkunları ise kar yağışının keyfini farklı şekillerde çıkardı.

KARDA KANO

Bafra ilçesinin 1200 rakımlı Yiğitalan Mahallesi'nde ekstrem doğa sporları tutkunu olan beden eğitimi öğretmeni Volkan Karaman, arazi aracının arkasına iple bağladığı kanoyu çektirerek karda kano yaptı.

"KANO İLE KAYMA FİKRİ GELDİ AKLIMA"

Yoğun kar yağışının ara vermesinin ardından kano ile kayak yaptığını anlatan Karaman, "Bugüne kadar kano ile göllerde birçok aktivite yaptık. Yoğun kar yağışının ardından da kano ile kayma fikri geldi aklıma. Arkadaşımın aracına bağladığım kanoyu çektirerek kar üzerine kano yapmanın heyecanını yaşadım." ifadesini kullandı.