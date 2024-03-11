Samsun'da kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasbetti Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasbetti.

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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde önceki akşam bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasbetti.

E.K.'nin feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E., motosiklet ile kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı.

Elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu maskeli soyguncunun O.E. olduğunu tespit etti.

O.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalandı

O.E. parayı almadığını iddia etti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)