Samsun'da katil kardeşler yakalandı

Cezaevinden yeni çıkan kuzenlerini bıçaklayarak öldüren kardeşler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı kardeşlerden birinin, "Sapığı temizledik" demesi dikkat çekti.

Cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen 4 çocuk babası Nail Kaya (51), Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.

Göğsünden ve kollarından bıçaklanan Nail Kaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nail Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENLER BIÇAKLADI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Nail Kaya'yı dayısının oğlu Murat K.(40) ve kardeşi Dursun Ali K.'nin (34) bıçakladığını ve olayda her iki kardeşin de aynı anda bıçak kullandığını tespit etti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kardeşler, cinayet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da katil zanlısı: Sapığı temizledik VİDEO

"SAPIĞI TEMİZLEDİK ABİ SAPIĞI"

Kardeşler, kuzenleri Nail Kaya'yı 'kız kardeşini rahatsız ettiği' için bıçakladıklarını ve evinin yanına araçla gelip müzik açıp rahatsız etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Murat K. ve Dursun Ali K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Murat K.’nin, adliye girişinde görüntüsünü geçen kameramana dönerek, "Sapığı temizledik abi sapığı" demesi dikkat çekti.