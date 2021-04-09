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    Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

    Karantinada olması gereken bir kişi, cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 09:12
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    Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

    Samsun’un İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli şahsın koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti.

    PARA CEZASI KESİLDİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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