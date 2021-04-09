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Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Karantinada olması gereken bir kişi, cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi.