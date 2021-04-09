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- Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı
Samsun’da koronavirüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı
Karantinada olması gereken bir kişi, cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi.
- İHA
- 09.04.2021 - 08:55
- Güncelleme : 09.04.2021 - 09:12
Samsun’un İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli şahsın koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti.
PARA CEZASI KESİLDİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.