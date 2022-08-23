Petrol
96.71
0.24%
Euro
17.966
-0.07%
Dolar
18.1191
0.30%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
385.450
-1.94%
BTXN Coin
5.50
-1.96%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Samsun'da küçük çocukları sosyal medyadan taciz eden şahıs tutuklandı

    Samsun'da siber polisi, sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiyi yakaladı.
    • 23.08.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da küçük çocukları sosyal medyadan taciz eden şahıs tutuklandı

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları taciz ettikleri iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Siber Suçlar Daire Başkanlığının de desteğiyle sanal devriye polisleri E.A.(38) isimli şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsuz davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti.

    Küçük çocuklara kamera açtırıp uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edildi

    Siber polisi E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

    Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun'da küçük çocukları sosyal medyadan taciz eden şahıs tutuklandı VİDEO

    Aileler uyarıldı

    İHA'nın aktardığına göre polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrolünde tutmaları, tanımadıkları çocuk resimli profil dahi olsa kimseyi eklememeleri ve her ne kadar ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

    Samsun da küçük çocukları sosyal medyadan taciz eden şahıs tutuklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada
    Dünyadan futbol

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada

    İskoçya'da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu
    Dünya

    İskoçya'da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu

    Görüş Bildir