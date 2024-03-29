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Samsun'da minibüs şoförüne silahlı gasp

Samsun'da minibüs şoförüne silahlı gasp Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.