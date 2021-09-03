Samsun'da modifiyeli ve abartı egzozlu araçlara denetim

Trafik ekiplerince gerçekleşen yarım saatlik denetimde, 7 araç sürücüsüne toplam 2 bin 194 TL ceza kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Karayolları kavşağı üzerinde modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerinde denetim yaptı.

Uygulamada ayrıca trafik kurallarını ihlal eden diğer sürücülere de ceza yazıldı.

Yarım saat süren uygulamada 30 araç sorgulanırken, 7 araç sürücüsüne farklı ihlallerden dolayı toplam 2 bin 194 TL para cezası uygulandı.

RÜZGARLIK CEZASI

Uygulamada otomobilinin arkasına spoiler (rüzgarlık) takan Aydın Yetmişbir, trafik polisleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Spoiler nedeniyle 144 TL ceza kesildi.

Samsun'da trafik polisleri modifiyeli ve abartı egzozlu araba avına çıktı

"SÖKTÜRMEZSEM TRAFİKTEN MEN EDİLECEK"

Aydın Yetmişbir, “Otomobilin arkasına taktırdığım, modifiye yaptırdığım spoiler nedeniyle 144 TL ceza yedim. Yapacak bir şey yok. Erken ödersem 108 TL’ye düşecek. 1 hafta içerisinde söktürmem gerekiyor. Söktürmeden yakalanırsam aracım trafikten men edilecekmiş.” dedi.

TELEFONLA KONUŞURKEN YAKALANDI

Arka koltukta çocuğu bulunan ve trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücü Asuhan Tepe’ye ekipler tarafından 314 TL para cezası kesildi.

Cezayı yedikten sonra konuşan Asuhan Tepe, “Geçmiş olsun bize. Herkes dikkat etsin. Ben cep telefonu ile konuştuğum için ceza yedim. Telefon elimdeydi, kulağımda değildi. Hoparlör ile konuşuyordum ama yine de ceza yedim.” diye konuştu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki uygulamayı sonlandıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, başka cadde ve sokaklarda da aynı uygulamaya devam etti.