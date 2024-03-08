Samsun'da müstehcenlik operasyonu: 3 tutuklama, 1 adli kontrol Siber polisi tarafından düzenlenen müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda T.Y.'nin kız çocuklarından şantaj ve tehditle resim aldığı, H.F.'nin müstehcen görüntü paylaştığı, B.U.'nin sosyal medyadan bulduğu çocuklara resim attığı ve M.E.A.'nın ise müstehcen resim alışverişi yaptığını tespit etti.

4 kişi gözaltına alındı

Siber polisinin takibi sonucu yakalanan 4 kişi, gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

3'ü tutuklandı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y., H.F. ve M.E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)