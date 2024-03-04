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Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışına operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışına operasyon: 4 gözaltı Atakum ilçesinde, kaldıkları otelde uyuşturucu satan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.