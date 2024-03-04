Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışına operasyon: 4 gözaltı

DHA
Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor...
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarında, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde, kaldıkları otelden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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